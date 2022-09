Döyüşdə iştirak edən hərbçilərlə bağlı qanuna dəyişiklik təklif olunur

"Döyüş əməliyyatlarına və posta gedən hərbçilərin mobil telefon və ya hansısa çəkiliş aparatının olması yolverilməzdir. Biz bununla bağlı qanunvericiliyə dəyişiklik edilməsi ilə bağlı təşəbbüslə çıxış etməliyik".

Metbuat.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, bu fikirləri Milli Məclisin Müdafiə, təhlükəsizlik və korrupsiya ilə mübarizə komitəsinin iclasında deputat Bəxtiyat Sadıqov deyib.

Onun sözlərinə görə, son təxribatlar zamanı da hərbçilərin videoçəkilişlər edib yaydığı müşahidə olunub:

“Bu çəkilişlər düşmənə koordinatları müəyyən etməyə imkan verir. Hesab edirəm ki, bu cür çəkilişlər yolverilməzdir və bunun qarşısının alınması üçün qanunvericiliyə mümkün dəyişiklik etməliyik”.

Komitə sədri Ziyafət Əsgərov isə deyib ki, məsələ ilə əlaqədar müvafiq güc strukturları ilə müzakirələr aparılır.

