Səmərqənddə keçirilən Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin dövlət başçılarının sammiti yekunlaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sammitin yekunlarına əsasən dövlətlər Səmərqənd Bəyannaməsini qəbul edib. Sənəddə dövlətlər arasında əməkdaşlığın artırılması, təhlükəsizliyin, davamlı iqtisadi inkişafın təmin edilməsi və digər məsələlər üzrə fikir birliyi əksini tapıb. Ölkə rəhbərləri islahatlar barədə çağırışlar ediblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.