Belarus Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına tam hüquqlu üzv olmaq üçün dəstək alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko açıqlama verib. O bildirib ki, təşkilatın bütün üzvləri Belarusun qoşulmasına müsbət rəy veriblər. Lukaşenko buna görə, dövlət rəhbərlərinə təşəkkür edib. Belarus liderinin sözlərinə görə, ölkəsi prosesi tamamlamaq üçün lazımi işləri həyata keçirəcək.

Qeyd edək ki, Belarus 2015-ci ildən bəri təşkilatın müşahidəçi statusundadır.

