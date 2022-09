"Baxarıq, Ukraynanın əks-hücum əməliyyatı nə ilə bitəcək" - Putin meydan oxudu

Kiyev hakimiyyəti bəyan edib ki, aktiv olaraq əks-hücum əməliyyatı aparmağa başlayıblar. Baxarıq bu, necə aparılır və nə ilə qurtaracaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin Özbəkistana səfərinin yekunlarına dair mətbuat konfransında Ukraynanın təhlükəsizlik zəmanətləri ilə bağlı layihə sənədinə münasibət bildirərkən deyib.

"Düzünü desəm, bu dəfə onların nə təklif etdiyi ilə tanış deyiləm. Biz Kiyev hakimiyyəti ilə danışıqlar aparanda İstanbulda, məşhur saziş layihəsindən sonra, hansı ki, bu sazişin imzalanması baş tutsun deyə biz Kiyevdən qoşunlarımızı geri çəkdik. Sazişi imzalamaq əvəzinə Kiyev hakimiyyəti dərhal bütün razılaşmalardan imtina etdi. Onlar bunu zibil qutusuna atdılar və elan etdilər ki, Rusiya ilə heç bir razılığa getməyəcəklər, döyüş meydanında qalib gəlməyə nail olacaqlar”.

