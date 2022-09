Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ukraynalı həmkarı Zelenski ilə mümkün görüşdən danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Putin bildirib ki, Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan Zelenski ilə görüşün müsbət nəticəyə gətirib çıxara biləcəyinə inanaraq görüş təklif edir. Rusiya liderinin sözlərinə görə, görüşün keçirilməsi Kiyevdən asılıdır.

"Ancaq onlar imtina edirlər! Zelenski hazır olmadığını və Rusiya ilə danışmaq istəmədiyini söylədi", - Putin əlavə edib.

