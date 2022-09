Yaponiya İmperatoru ilk dəfə xaricə səfər edib

Yaponiya İmperatoru Naruhito və İmperatriçə Masako Kraliça II Yelizavetanın dəfn mərasimində iştirak etmək üçün Britaniyaya səfər ediblər.

Metbuat.az "NHK" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, cütlük bazar ertəsi Londonun mərkəzindəki Uestminster Abbeydə keçiriləcək dövlət dəfn mərasimində iştirak edəcək.

Qeyd edək ki, bu, İmperatorun 2019-cu ildə taxta çıxmasından sonra xaricə ilk səfəri olacaq.

İmperatorun olmadığı müddətdə Vəliəhd Şahzadə Akişino tarixdə ilk dəfə olaraq dövlət işlərini idarə etmək üçün müvəqqəti agent kimi xidmət edəcək.

