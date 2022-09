Abşeron rayonu, Masazır qəsəbəsində bir nəfər intihara cəhd edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Belə ki, gənc oğlan tikinti üçün nəzərdə tutulan krana çıxaraq özünü oradan atacağını bildirir.

Hadisə yerinə gələn polis əməkdaşları onu fikrindən daşındırmağa çalışır.

Hazırda gəncin krandan endirilməsi istimqamətində iş aparılır.

