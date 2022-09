Turan İbrahimov 5 il sonra televiziyaya qayıtdı - Bu verilişi aparacaq

Aparıcı Turan İbrahimov yenidən efirlərə qayıdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, "Space" kanalında yayımlanan "Space səhər" verilişinin aparıcısı olacaq. Turan bu barədə şəxsi feysbuk səhifəsində yazıb:

"Beş il əvvəl qoyub getdiyim xəbər formatı ilə "Space səhər"ə qayıdıram. Ənənəvi televiziyanın qürub dövründə efirdə olmaq qərarım həm də özüm üçün eksperiment xarakterlidir. Yaşı 55-dən yuxarı olan bütün azərbaycanlıları görüşə çağırıram. Onsuz da hazırda televiziya tamaşaçıları əsasən onlardır. Həftə içi 5 gün, səhər saat 8-dən 10:15-ə qədər "Space TV"-də görüşürük!" - məlumatda deyilir.

