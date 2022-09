Gəncə Təhsil İdarəsində yüksək vəzifəyə yeni kadr təyinatı olub.

Netbuat.az Publika.az-a istinadən xəbər verir ki, Təhsil naziri Emin Əmrullayevin əmri ilə qurumun müdür müavini təyin olunub.

Yeni vəzifəni Rövşən Telman oğlu Kərimov icra edəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.