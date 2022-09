Futbol üzrə İngiltərə milli komandasının keçmiş yarımmüdafiəçisi Devid Bekhem Britaniya kraliçası II Elizabet ilə vidalaşmaq üçün 12 saatdan çox növbədə gözləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ulduz futbolçu gecə saatlarından növbədə qalıb. Tam 12 saatdan sonra isə o, Bekhem kraliçanın tabutu yanında dayanaraq onunla vidalaşıb.

Qeyd edək ki, kraliça Bekhemə Britaniya imperiyasının ordenini şəxsən özü təqdim etmişdi.

