“Ermənistanın minalara xroniki aludəçiliyi bütün razılaşmalara və əsas insani dəyərlərə ziddir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın Böyük Britaniyadakı səfiri Elin Süleymanov tviter hesabında yazıb.

“Onun yalnız bir məqsədi var - mülki insanları öldürmək və sülh danışıqlarındakı irəliləyişə zərbə vurmaq! Qonşu torpağının qanunsuz işğalı kimi, Ermənistan pis, köhnə vərdişlərindən əl çəkməlidir”, - diplomat qeyd edib.

