Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının (KTM) nümayəndələri Azərbayacan-Ermənistan sərhədinin bir neçə istiqamətində monitorinq aparıblar.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, KTMT missiyası ötən gün Ermənistanda öz işinə başlayıb.

Qeyd edək ki, KTMT nümayəndələrinin Ermənistana göndərilməsi barədə təklifi Rusiya Prezidenti Vladimir Putin irəli sürüb. Onlar Azərbaycan-Ermənistan sərhədində son toqquşmadan sonra yaranmış vəziyyəti qiymətləndirməlidir.

