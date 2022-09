“Oktyabrın 20-də Zəngilan hava limanını açılışı olacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan bildirib.

“Qarabağa gəlincə, bütün region ölkələrinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə qeyd-şərtsiz və güclü dəstək verməsi vacibdir”, - Türkiyə lideri qeyd edib.

