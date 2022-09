Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin (ADİU) tələbəsi vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda sosial şəbəkələrdə paylaşım edilib.

Bildirilib ki, universitetin İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsinin tələbəsi Şəhriyar Rəhimov uzun müddətdir ağır xəstəlikdən əziyyət çəkirmiş.

