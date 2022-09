Ermənilər Azərbaycanın Fransadakı səfirliyinə hücum ediblər.

Metbuat.az xəbər verir kİ, bununla bağlı görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Erməni vandalları səfirliyin binası qarşısındakı dəmir maneələri qıraraq binaya daxil olmağa çalışıb.

Onlara polis müdaxilə etməyib.

