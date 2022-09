16 yaşlı qız evində ölü tapılıb.

Metbuat.az APA-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Cəlilabad rayonun Sabirabad kəndində baş verib.

Kənd sakini, 2006-cı il təvəllüdlü İlkanə Fətullayevanı, yaxınları halsız vəziyyətdə aşkar ediblər. Onu dərhal rayon xəstəxanasına çatdırıblar. Xəstəxanada onun artıq öldüyü məlum olub.

Hazırda hüquq - mühafizə orqanları 16 yaşlı qızın nədən vəfat etdiyi araşdırır.

