Azərbaycan çempionatının 7-ci turunda “Qarabağ” “Zirə”nin qonağı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qurban Qurbanovun komandası səfərdə 7:1 hesablı qələbə qazanıb.

Ağdam klubunun 7 qolundan 4-nü Qurban Qurbanovun oğlu Musa Qurbanlı vurub.

Bununla da Musa Premyer Liqada ilk dəfə həm het-trikə, həm də pokerə imza atıb. O, bu mövsüm Premyer Liqada vurduğu qol sayını 7-ə yüksəldib və komanda yoldaşı Ramil Şeydayevə çatıb. Hazırda bu oyunçular bombardirlər siyahısında 7 qolla ilk 2 yeri bölüşürlər.

