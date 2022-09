"Bəziləri şəhərdə qan edir, yaxşı oğullar isə şəhid olur" - Fatimə Fətəliyeva

"Bakıya gəlib şəhidlərə ehsan verəcəm. Bütün sənət adamının bunu etmək borcudur. Dözülməz haldır. Allah şəhid ailələrinə yardım etsin. Yanıram ki, yaxşı oğullar gedir. Qeyrətli oğlanlar əldən gedir. Başqaları şəhərdə qan edirlər. Şalvarı geyinib başqa hərəkətlər edən kişilər var. Pis oluram ki, veclərinə deyil, öz həyatlarını yaşayırlar. Gələcəyimiz, namuslu oğullar şəhid olur".

Mtebuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri rəqqasə Fatimə Fətəliyeva instaqramda canlı yayımda deyib. Sənətçi hazırda İstanbulda olduğunu, Bakıya qayıdanda ehsan verəsəyini deyib.

Ölkədə TikTok sosial şəbəkəsinin fəaliyyətinin müvəqqəti dayandırılmasına münasibət bildirən Fatimə "TikTok çoxdan bağlanmalı idi. Özünə hörmət etməyən insanların canlısına baxanda ətim tökülür" sözlərini söyləyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.