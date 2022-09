Səfir ermənilərin hücumundan yazdı: "Fransaya ayıb olsun"

Xəbər verdiyimiz kimi, Fransada erməni vandalları Azərbaycanın bu ölkədəki səfirliyinə basqın ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, Fransanın hüquq-mühafizə orqanları səfirliyin binasının mühafizəsini lazımınca təşkil etməyiblər.

Azərbaycanın bu ölkədəki səfiri Rəhman Mustafayev tviter hesabında isə Fransanın bu hərəkətini kəskin tənqid edib:

"Fransanın erməni fanatları Azərbaycanın səfirliyinə basqın edirlər. Amma gəlin erməni barbarlarını bir kənara qoyaq cənab Emmanuel Makron, səfirlikləri qorumayan və təhlükəsizliyimizlə bağlı əsaslı tələblərimizə məhəl qoymayan Fransaya ayıb olsun!", - Rəhman Mustafayev tviter hesabında yazıb.

