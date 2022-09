Səfirliyin əməkdaşı hücuma keçən erməniləri təkbaşına belə qovdu - VİDEO

Xəbər verdiyimiz kimi, dünən ermənilər Azərbaycanın Fransadakı səfirliyinə hücum ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, vandallıq törədən ermənilər səfirliyin qarşısındakı dəmirləri qıraraq içəri daxil olmağa çalışıblar.

Səfirlikdə çalışan şəxslərdən birinin çevik müdaxiləsi ilə onların binaya hücumunun qarşısı alınıb.

Qeyd edək ki, Fransanın hüquq-mühafizə orqanları səfirliyin binasının mühafizəsini lazımınca təşkil etməyiblər.

Həmçinin Azərbaycanın bu ölkədəki səfiri Rəhman Mustafayev tviter hesabında Fransanın bu hərəkətini kəskin tənqid edib:

"Fransanın erməni fanatları Azərbaycanın səfirliyinə basqın edirlər. Amma gəlin erməni barbarlarını bir kənara qoyaq cənab Emmanuel Makron, səfirlikləri qorumayan və təhlükəsizliyimizlə bağlı əsaslı tələblərimizə məhəl qoymayan Fransaya ayıb olsun!", - Rəhman Mustafayev tviter hesabında yazıb.

