ABŞ-ın Nümayəndələr Palatasının sədri Nensi Pelosinin Ermənistana səfərinə reaksiya birmənalı olmayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ermənistanın tanınmış jurnalisti Hasmik Babajanyan “Ukraynaya verilən pul ağzınızı sulandırırmı Nikol” adlı məqaləsində “Baş nazir Nikol Paşinyanın Pelosidən dəstək gözləmək və ya tələb etməkdə məqsədi nədir?” deyə sual edib. Jurnalist hesab edir ki, Paşinyan Emrənistanın çətin dövründə öz maraqları üçün istifadə etmək istəyir. Jurnalistin sözlərinə görə, cəbhədəki itkiləri və utanverici məğlubiyyətləri xalqdan gizlədən Paşinyan, indi bunların günahını Rusiyanın üzərinə atmaq istəyir.

Jurnalist Qərbin Ukraynaya verdiyi dəstəyi xatırladaraq bildirib ki, Paşinyan Qərbin maraqları üçün həmlələr etdiyini hesab edir və bunun qarşılığında “mükafat” gözləyir. Jurnalist “Siz və ölkəniz Ukrayna cəhənnəmini yaşamağa hazırsınız? Pulun qanın tökülməsi üçün verildiyini bilmirsinizmi?” deyə suallar edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.