Hərbi Prokurorluqda şəhid Səbuhi Əhmədovun qardaşı Əhmədov Sənan Fuad oğlunun sosial şəbəkələrdə yayılmış 14-15 sentyabr 2022-ci il tarixli videomüraciətləri ilə əlaqədar araşdırma davam etdirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Baş Prokurorluğun yaydığı məlumaatda bildirilib.

Qeyd edilib ki, bu barədə ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək.

