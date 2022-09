Təmirsiz kirayə evlə bağlı elan gündəm oldu: Ev yiyəsindən ŞOK QİYMƏT - FOTOLAR

İstanbulda yerləşən kirayə evlə bağlı elan internetdə gündəm olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, ev yiyəsi təmirsiz olan və yaşayış üçün heç bir əlverişli şəraiti olmayan evini 3500 lirəyə kirayə vermək istəyib. Evin sahəsi isə cəmi 24 kvadrat metrdir. “Bu qiymət bir nəfər üçün baha ola bilər. Amma 3-4 nəfər qala bilər” - deyən ev yiyəsinin açıqlamaları etiraz yaradıb. Ev yiyəsi bildirib ki, əslində o evini təmir etdirib kirayə vermək istəyir. Lakin kirayə barədə vasitəçiyə xəbər verəndən sonra o, elanı tez yerləşdirib.

Qeyd edək ki, Türkiyədə evlərin qiyməti və kirayət evlərin qiyməti rekord miqdarda artıb.

