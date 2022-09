Sumqayıt şəhər 32 saylı orta məktəbin direktorunun müəllimlərdən pul tələb etməsi barədə yayılmış səs yazısı ilə bağlı prokurorluq orqanları tərəfindən araşdırma aparılır.

Bu barədə Metbuat.az Baş Prokurorluğa istinadən xəbər verir.

Qeyd edək ki, sosial şəbəkələrdə Sumqayıt şəhər 32 saylı orta məktəbin direktorunun müəllimlərdən pul tələb etməsi barədə səs yazısı yayılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.