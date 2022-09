Ukraynalı məşhur ifaçı Tina Karol da (Tatyana Liberman) Ermənistanla bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi təcavüzkar rejimi dəstəkləyib. Buna görə də, onun 15 noyabrda Bakıda keçirilməsi nəzərdə tutulan konserti ləğv edilib.

Bu barədə “iticket.az” platforması məlumat yayıb:

"15 Noyabrda keçirilməyi nəzərdə tutulan Tina Karol konserti ləğv edildi! Təcavüzkar rejimi dəstəkləyən sənətçilərə Azərbaycan səhnəsində yer yoxdur!" - məlumatda deyilir.

