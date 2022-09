Milli Məclisin Regional məsələlər komitəsinin sədri Siyavuş Novruzov qolundan xəsarət alıb.

Metbuat.az pravda.az-a istinadən xəbər verir ki, deputatın sol qolu sınıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.