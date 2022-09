Rusiyadan İrəvana səfəri zamanı Azərbaycanın ünvanına əsassız ittihamlar səsləndirən Nensi Pelosinin açıqlamalarına münasibət bildirilib. Açıqlamda Pelosinin sözlərinə etiraz edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Kremldən açıqlama verilib. Açıqlamada deyilir:



“Yüksək səslə səsləndirilən açıqlamalar deyil, səssiz və təmkinli yanaşma sabitliyi təmin edə bilər”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.