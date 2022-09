Azərbaycanda “Turizm işçiləri günü” dəyişdirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb.

“Azərbaycan Respublikasında “Turizm işçiləri günü” peşə bayramının təsis edilməsi haqqında” Prezidentin 2016-cı il 1 sentyabr tarixli 2297 nömrəli Sərəncamında dəyişiklik edilib.

Dəyişikliyə əsasən “Turizm işçiləri günü” bundan sonra sentyabrın 27-də deyil 29-da qeyd olunacaq.

