Böyük Britaniyanın keçmiş Kraliçası 2-ci Elizabetin dəfn mərasiminə gedən ABŞ Prezidenti Co Bayden tıxaca düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Prezident və onun xanımının olduğu avtomobil Londonun mərkəzi küçəsində tıxaca düşüb. Polisin müdaxiləsi nəticəsində Prezident tıxacdan çıxıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.