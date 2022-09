Rusiya Türkiyə və Suriya arasında vasitəçilik etməyə hazırdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya xarici işlər nazirinin müavini Mixail Boqdanov açıqlama verib. O bildirib ki, Rusiya Türkiyə və Suriya xarici işlər nazirləri arasında görüş təşkil edə bilər.

Qeyd edək ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Suriya ilə münasibətlərin yaxşılaşdırmaq niyyətində olduqlarını açıqlamışdı. Türkiyə mənbələrinin məlumatına görə, Türkiyə və Suriya arasında bəzi sahələrdə danışıqlar var.

