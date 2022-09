İranda əxlaq polisinin nəzarətə götürməsindən sonra vəfat edən 22 yaşlı qadınla bağlı etirazlar davam edir.

Metbuat.az “euronews”ə istinadən xəbər verir ki, qadınlar hadisədən sonra etiraz məqsədi ilə baş örtüklərini yandıraraq görüntüləri sosial mediada paylaşırlar.

Qeyd edək ki, 22 yaşlı qadın “örtmə qaydaları”na əməl etmədiyi üçün nəzarətə götürülmüşdü. İddia edilir ki, polisin güc tətbiq etməsindən sonra qadın vəfat edib. Polis iddiaları rədd edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.