Xəzər televiziyasında "Təsir dairəsi" verilişinin aparıcısı, tanınmış telejurnalist Lalə Azərtaş əməliyyat olunub.

Metbuat.az Shownews.az-a istiinadən xəbər verir ki, gecə ilə qəflətən halı pisləşən L. Azərtaş xəstəxanaya aparılıb və əməliyyat olunub.

Bu səbəbdən də onun bu gün yayımlanmalı olan verilişi efirə getməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.