Ərindən boşandığı deyilən Zümrüd DANIŞDI: "Boşanma ərizəsi..." - FOTO

Aparıcı-aktrisa Zümrüd Qasımova həyat yoldaşı Nazim Zeynalovdan ayrılması haqda yayılan xəbərlərə aydınlıq gətirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aparıcı Teleqraf.com-a açıqlamasında həyat yoldaşından boşanmadığını bildirib: "Həyat yoldaşımla bir yerdəyik, ayrılmamışıq. Boşanma ərizəsi formaldır. Festivalda iştirak etmək üçün mənə sənəd lazım idi. Uzun illərdir həyat yoldaşımın soyadını götürməmişəm, amma rəsmi nikah haqda sənədə götürəcəyimi qeyd etmişəm. Ona görə yenidən "Qasımova" soyadıma qayıtmalı idim. Sənədlərimi dəyişmək üçün vaxtım yox idi. İndi yenidən rəsmi nikah bağlayacağıq. Konyada festival baş tutdu, yenidən noyabrın 1-də festival olacaq".



Qeyd edək ki, Manset.az saytı Zeynalova Zümrüd Bəxtiyar qızı və Zeynalov Nazim Zakir oğlunun boşanmaq üçün ədliyyə orqanlarına ərizə ilə müraciət edikləri haqda xəbər yayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.