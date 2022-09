ABŞ prezidenti Co Baydenin kraliça II Yelizavetanın vida mərasimində güldüyü anlar kameralara yansıyıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, videoda prezidentin vida mərasiminin keçirildiyi Vestminster sarayının girişində hərbi geyimdə olan biri ilə söhbət etdiyi və güldüyü görünür.

Prezidentin dəfn mərasimində gülüş isə insanlar tərəfindən tənqid edilib.

