​Bakıda yeni ailə quran 18 yaşlı qız faciəvi şəkildə öldü

Bakıda 18 yaşlı qız 8-ci mərtəbədən yıxılaraq ölüb.

Baş Prokurorluğun Mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a bildirilib ki, sentyabrın 19-da, Binəqədi rayonu, Mir Cəlal küçəsi 72 ünvanında yaşayan 2004-cü il təvəllüdlü Sevinc Bəkdəmirova pəncərələri silərkən ehtiyatsızlıqdan 8-ci mərtəbədən yerə yıxılaraq ölüb.

"Faktla bağlı Binəqədi rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır", - məlumatda qeyd olunub.

Məlumata görə, S.Bəkdəmirova bir neçə ay əvvəl ailə həyatı qurub və həmin mənzildə yaşamağa başlayıbmış.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.