İsrailli ictimai xadim, Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin İsraildəki nümayəndəliyinin direktoru,“İsraildə Azərbaycan Evi” qeyri-hökumət təşkilatının icraçı direktoru Arye Qut vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə onun yaxınları sosial şəbəkə hesablarında bildiriblər.

O, uzun sürən xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişib.

