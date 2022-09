“Real Madrid”in futbolçusu Marko Asensio “Barsolana”ya keçə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Mundo Deportivo” qəzeti məlumat yayıb. Bildirilir ki, “Barselona” klubunun futbolçunun meneceri Jorje Mendeslə yaxşı münasibətləri olduğuna görə, transferinreallaşması mümkündür. Məlumata görə, hücumçunun müqaviləsi bu mövsüm başa çatır və o azad agent olacaq. “Barselona” buna görə də Asensionu transfer etməkdə maraqlıdır.

Qeyd edək ki, Asensio “Real”ın əsas heyətinə düşməkdə çətinlik çəkir.

