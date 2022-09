Ermənistan Azərabaycana qarşı tələblər irəli sürür - ABŞ nə düşünür? / ŞƏRH

Ermənistan səfərində ədalətdən danışan ABŞ Nümayəndələr Palatasının spikeri Nensi Pelosi ölkəmizə qarşı Ermənistanın təcavüz siyasəti, ərazilərinin 30 ilə yaxın davam edən işğalı, yüz minlərlə azərbaycanlının etnik təmizlənməsi, Ermənistanın məsuliyyət daşıdığı ağır cinayətlərlə bağlı heç bir mövqe nümayiş etdirməyib. Lakin İrəvana qəfil səfərində Azərbaycana qarşı əsassız ittihamlar səsləndirib.

Pelosinin səfəri erməniləri ruhlandırıb. Onların Azərbaycana qarşı irəli sürdükləri istəklər var. Bəs ABŞ Ermənistanın maraqları üçün Azərbaycana qarşı hər hansı tələblər irəli sürə bilər?

Saytımıza açıqlamasında beynəlxalq məsələlər üzrə ekspert Əziz Əlibəyli deyir ki, Pelosinin səfəri öncəliklə sülh müqaviləsini əngəlləmək üçündür. Əks halda spiker Azərbaycana da gəlməli idi. Ekspert düşünür ki, Pelosinin Ermənistana səfərində öz maraqları var:



"Pelosinin səfəri sülh müqaviləsini əngəlləmək üçündür. Əgər ABŞ-nin sülh istəyi var idisə, onda bu səfər paralel olmalı idi. Lakin onun İrəvanda səsləndirdiyi fikirlər bundan sonrakı addımları göstərdi. Amerikada gündəm hazırda seçkilərdi. Əgər hesab etsək ki, burada Pelosi kifayət qədər qazanacaq və onun səfərləri maliyyələşəcək".

KİV-in məlumatına görə, Ermənistan hökuməti Bayden adminstasiyasından Azərbaycana silah tədarükü və onların alınmasının maliyyələşdirilməsi dayandırılmasını, neft və qaz ixracına embarqo qoyulmasını, ABŞ və heç bir müttəfiqi, xüsusilə də Aİ Azərbaycandan enerji almamasını, Türkiyə və Azərbaycan silahlı qüvvələrinin hərəkətləri haqqında davamlı kəşfiyyat məlumatı verilməsini, Azərbaycan hökuməti və onları silah, komponentlərlə təchiz edən şirkətlərə sanksiya tətbiq edilməsini, İsrailin Azərbaycana müasir silahların satmasını dayandırmağa məcbur edilməsini istəyir.

Bəs ABŞ nə düşünür?

Əziz Əlibəyli deyir ki, Ermənistanın hər istəyinə ABŞ "hə" deməyəcək. Xüsusilə də hazırda Rusiya-Ukrayna müharibəsinin davam etdiyi bir dönəmdə:

"Ermənistanın ABŞ-yə olan sevgisi və ya Azərbaycana qarşı hər hansı tələblərin irəli sürülməsi qətnamənin qəbul olunmasıdır. Buna onlar nail olacaqlar. İkincisi də, demokratiya və insan haqları üzərindən Azərbaycana təzyiqin artırılması üçün fəaliyyət göstərəcəklər. Üçüncüsü isə Azərbaycanın təbii ehtiyatlarına blok qoya bilməzlər, çünki özlərinin də ehtiyacı var. Silah embarqosu da mümkünsüzdür. Azərbaycanın alternativləri var. Həmçinin ermənilərin ABŞ-da Azərbaycana qarşı fəallığı daha da artacaq. Hazırda Rusiya- Ukrayna müharibəsinin yeni bir dövrə qədəm qoyub. Bunlar həll olunmadan hər hansı addım atılması imkansızdır".

Ekspert həmçinin vurğuladı ki, Azərbaycan beynəlxalq həqiqəti olduğu kimi dünyaya çatdırmalıdır və bu imkanlar genişləndirilməlidir. Azərbaycanın diplomatik nümayəndəliklərinə olan hücumlara gəlincə, Əziz Əlibəyli bu hücumların ağır nəticələri ola biləcəyini deyir.

Gülər Seymurqızı

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.