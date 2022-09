Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Rusiya və Ukrayna liderlərinin mümkün görüşündən danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o ABŞ-ın PBS televiziyasına açıqlamasında Putin-Zelenski görüşünün baş tutacağına ümidli olduğunu bildirib. Ərdoğanın sözlərinə görə, müharibə tərəflərə ciddi zərər verir və problemlər danışıqlarla həllini tapmalıdır. Ərdoğan bildirib ki, Türkiyə balanslaşdırılmış siyasət aparır və hər iki tərəfin təkliflərini dinləyir.

