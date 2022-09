Rusiyada şou zamanı bədbəxt hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, akrobatlar Tatyana Zolotukhina və Sergey Zolotukhin səhnədə şou zamanı xoşagəlməz hadisə ilə üzləşiblər. Şou zamanı tərəflər 5 metr yüksəkliyə qalxıblar. Lakin bu zaman Tatyana hərəkəti düzgün icra edə bilməyib. Nəticədə o həyat yoldaşından yapışa bilməyərək yerə çırpılıb. Gimnastın biləyi sınıb.

