“İsveçin NATO-ya üzv olması ilə bağlı Türkiyə ilə danışıqlar davam edir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İsveçdə hökumətin formalaşdırılmasının həvalə edildiyi Ulf Kristersson belə açıqlama verib. O bildirib ki, İsveçin NATO ya üzv olması ölkə üçün vacibdir. Onun sözlərinə görə, danışıqları keçmiş baş nazir Maqdalena Anderssonun köməkçisi Oskar Stenström davam etdirir. Kristersson qeyd edib ki, Stenström Türkiyə ilə danışıqları aparan heyətə rəhbərlik edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.