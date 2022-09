Azərbaycan millisinin daha bir yoldaşlıq oyunu keçirəcəyi dəqiqləşib.

Metbuat.az AFFA-ya istinadən xəbər verir ki, millimiz noyabrın 20-də Skopye şəhərindəki “Todor Proeski Milli Arena”da Şimali Makedoniya yığması ilə qarşılaşacaq.

Oyunun saatı ilə bağlı məlumat veriləcək.

