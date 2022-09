“Biz təkcə terrorçuları deyil, terroru dəstəkləyən ABŞ və Avropanı da məğlub edirik”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyənin daxili işlər naziri Süleyman Soylu belə açıqlama verib. O bildirib ki, Avropa və ABŞ terrorçuları ən çox dəstək verdiyi dövrdə Türkiyə silahlılara ən böyük zərbəni vurub. Süleyman Soylunun sözlərinə görə, Türkiyə terrorçulara qarşı mübarizəni davam etdirəcək.

“Bu ölkənin içində tək terrorçu qalmayacaq” - Soylu deyib.

