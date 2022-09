Putin səssizliyini pozdu: Münaqişənin həllinin açarı Rusiyadır

“Ermənistan və Azərbaycan təmkin nümayiş etdirməli və atəşkəs rejiminə ciddi əməl etməlidir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu sentyabrın 20-də Rusiya prezidenti Vladimir Putin xarici dövlətlərin səfirlərinin Rusiya Federasiyasının prezidentinə etimadnaməsini təqdim etmə mərasimində deyib.

“Bizə yaxın dövlətlər arasında hər hansı münaqişəli vəziyyət bizi ciddi narahat edir. Biz hər kəsi təmkinli olmağa, atəşkəs rejiminə ciddi riayət etməyə və Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin üçtərəfli bəyanatlarına qətiyyətlə əməl etməyə çağırırıq”, - deyə Putin bildirib.

Rusiya rəhbəri onu da qeyd edib ki, mübahisəli ərazi məsələlərinin həllinin açarı Rusiyanın məşvərətçi yardımı ilə Ermənistan-Azərbaycan sərhədinin delimitasiyası üzrə ikitərəfli komissiya çərçivəsində peşəkar və birgə işdən keçir.

