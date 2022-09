Acun Ilıcalının keçmiş həyat yoldaşı narkotik çəkir? - TƏFƏRRÜAT

Acun Ilıcalının keçmiş həyat yoldaşı Şeyma Subaşının son vaxtlar narkotik istifadə etdiyi iddialarından sonra vəkili Emek Emre açıqlama verib.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, vəkil Subaşının Türkiyənin Səhiyyə Nazirliyinə bağlı bir laboratoriyada test verdiyini və testlərinin cavabının mənfi çıxdığını bildirib.

Subaşının vəkili Emek Emre görüntülərin ən azı 3 ay əvvəl xarici ölkədə çəkildiyini bildirib. Emre görüntülərin yayılmasının Subaşının reputasiyasına "sui-qəsd" adlandırıb.

O, həmçinin şəxsi həyatının görüntülərini çəkməyin, şəxsin razılığı olmadan bu görüntüləri yaymağın cinayət olduğunu vurğulayıb.

Vəkil həmçinin, Subaşının şəxsi həyatına qarşı cinayət təşkil edə biləcək hərəkətləri törədənlər haqqında lazımi araşdırmaların aparılması üçün prokurorluğa ərizə verildiyini və bu prosesdə Şeyma Subaşına dəymiş maddi və mənəvi zərərin ödənilməsi üçün təzminat işi açılacağını qeyd edib.

