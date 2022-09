Putinin planları alt-üst oldu -Ukrayna ordusu Rusiyanın əldən vermək istəmədiyi Luqanska girdi

Ukrayna ordusu Luqansk ərazisində yerləşən Bilohorivka kəndini ələ keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Luqansk valisi Serhiy Haidai açıqlama verib. O bildirib ki, kənd tamamilə Ukrayna ordusunun nəzarətindədir. Kəndin işğaldan azad edilməsi Ukrayna ordusu üçün simvolik qələbədir. Məlumata görə, Luqansk vilayətinin tam nəzarətdə saxlanılması Prezident Vladimir Putinin əsas hədəflərindən idi. Rusiyanın məqsədi Donetsk və Luqansk vilayətləri də daxil olmaqla Donbası tamamilə ələ keçirmək idi. Haidai Ukrayan ordusunun irəlilədiyini ifadə edib.

Qeyd edək ki, qondarma Luqansk respublikasının Rusiyaya birləşdirilməsi üçün referendum keçirilməsi nəzərdə tutulur.

