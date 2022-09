Dövlət başçısının tapşırıqlarına uyğun olaraq, iş prosesi üçün daha əlverişli şəraitin yaradılması, fəaliyyət imkanlarının genişləndirilməsi məqsədilə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti Azad Vətən Partiyasına və Yeni Yol Partiyasına ofis sahəsi təqdim edib.

Metbuat.az-a Dövlət Xidmətindən verilən məlumata görə, partiya nümayəndələri fəaliyyət göstərəcəkləri ofislə tanış olublar.

