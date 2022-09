Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan İsrailə səfər edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Jewish Telegraphic” agentliyi açıqlama yayıb. Bildirilir ki, Ərdoğan ABŞ-da yəhudi liderlərlə görüşü zamanı İsrailə səfər etmək planının olduğunu açıqlayıb. Lakin o səfərin tarixi barədə açıqlama verməyib.

Qeyd edək ki, iki ölkə arasında gərginlik artıq səngiyib. Tərəflər diplomatik əlaqələri tam bərpa edib. Ərdoğan sonuncu dəfə İsrailə 2005-ci ildə səfər etmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.