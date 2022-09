Xətaidə 263 nömrəli tam orta məktəb kompleksinin təqdimatı olub - FOTOLAR

Yeni tədris ilində Bakı şəhəri, Xətai rayonunda 263 nömrəli tam orta məktəb kompleksi istifadəyə verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Bakı şəhərində və onun qəsəbələrində təhsil müəssisələrinin tikintisi, əsaslı təmiri və bərpası ilə bağlı tədbirlər haqqında” müvafiq Sərəncamlarının icrası ilə əlaqədar bu məktəbin köhnə binası sökülərək yeni kompleks (idman və akt zalı ilə) inşa edilib. Yeni bina 4 mərtəbəli, 2256 şagird yerlikdir.



Məktəb kompleksi Xətai rayonu, Əhmədli qəsəbəsi, General Mehmandarov küçəsi 78 ünvanında yerləşir. Məktəbin ərazisi 20681 kv metr, kompleksin ümumi sahəsi – 17701 kv. metrdir.

Məktəbdə 78 sinif otağı, 2 informatika, 2 kimya laboratoriyası, 2 fizika laboratoriyası, 2 biologiya laboratoriyası, 1 hərbi otaq, 2 əmək otağı, 10 (yarımqrup üçün) xarici dil otaqları, geniş kitabxana, yeməkxana akt zalı, idman zalı, tibb otağı, müəllimlər üçün otaqlar, texniki otaqlar yaradılıb.

İstilik xətləri yenidən qurulub, yeni qazanxana tikilib. 2 su anbarı yaradılıb. Məktəb lazımı mebel, ləvazimat və inventarlarla, dərsliklərlə tam təmin edilib.

Məktəbin ətraf ərazisi abadlaşdırılıb, məktəbə uzanan yollar asfaltlanıb, yaxınlıqdakı həyətlərdə istirahət guşələri yaradılıb və idman qurğuları quraşdırılıb.

Qeyd edək ki, təhsil müəssisələrinin işinin, tədris proqramlarının müasir çağırışlara uyğunlaşdırılması, müasir əmək bazarına uyğun kadr potensialının formalaşdırılması dövlətimizin prioritetləri sırasındadır. Müasir məktəblərin tikilərək istifadəyə verilməsi, təhsil müəssisələrində bərpa və yenidənqurma işlərinin ardıcıl xarakter alması da bu prosesin tərkib hissəsidir. Bu strategiyaya Heydər Əliyev Fondu da 2005-ci ildən icra olunan “Yeniləşən Azərbaycana - yeni məktəb” proqramı ilə davamlı şəkildə dəstək verir.

Hər bir dövlətin tərəqqisi və gələcəyi onun təhsil səviyyəsi ilə birbaşa bağlıdır. Bu sahəyə qoyulan investisiya gələcəyə yatırılan sərmayə deməkdir. Dövlətimiz bu baxımdan hazırda dünyada lider ölkələrdən biridir. Heç bir ölkədə qısa müddət ərzində bu sayda məktəb tikilməyib və yenidən qurulmayıb. Çox mühüm amillərdən biri də odur ki, yeni yaradılan və əsaslı təmir olunan təhsil müəssisələri ən müasir tədris avadanlığı ilə təchiz edilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.