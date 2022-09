Gürcütanın İmereti vilayətindəki banka hücum edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, silahlılar bir neçə nəfəri girov götürüb. Ərazidə atəş səsləri eşidilib. Əraziyə polis qüvvələri cəlb edilib. Məlumata görə, soyğunçular2 milyon dollar və helikopter tələb edib.

